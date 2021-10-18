Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» с ноября

Израиль может позволить привитым российской вакциной «Спутник V» туристам въезд в страну. Премьер-министр страны Нафтали Беннет 20 октября утвердит пилотный проект с большой долей вероятности, сообщает 18 октября ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных «Спутником V» туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилёта. Эта программа будет представлена главе правительства Нафтали Беннету 18 октября. Ожидается, что она будет утверждена, — говорится в сообщении.

После получения отрицательного результата ПЦР-теста и положительного серологического теста туристы, привитые «Спутником V», смогут выходить из самоизоляции, заявил собеседник агентства. Он добавил, что «по опыту результат серологического теста приходит через 48 часов».

Отмечается, что эта инициатива пока является пилотным проектом. Однако в Израиле рассчитывают, что ВОЗ в конце концов признает «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Израиль планирует создать систему экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу для въезжающих в страну туристов. Их намерены проверять прямо в аэропорту. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Он указал на важность этой меры для российских туристов, которые занимают второе место по численности прибывающих в Израиль в период пандемии.