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Израиль атаковал окрестности Дамаска с Голанских высот

01:23, 17 марта 2021
Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Удары по окрестностям Дамаска из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили в командовании армии Сирии.

В сообщении говорится, что нападение произошло в 22:35 по местному времени.

Враждебный Израиль совершил акт агрессии со стороны оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска. Системы ПВО отразили враждебные ракеты и сбили большую их часть, — цитирует сообщение сирийской армии РИА Новости.

Также известно о нанесённом материальном ущербе.

О жертвах не сообщается.

В Армии обороны Израиля от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что американская подводная лодка USS John Warner типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России. Об этом писал NEWS.ru.

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