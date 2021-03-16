Израиль атаковал окрестности Дамаска с Голанских высот

Удары по окрестностям Дамаска из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили в командовании армии Сирии.
В сообщении говорится, что нападение произошло в 22:35 по местному времени.
Враждебный Израиль совершил акт агрессии со стороны оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска. Системы ПВО отразили враждебные ракеты и сбили большую их часть, — цитирует сообщение сирийской армии РИА Новости.
Также известно о нанесённом материальном ущербе.
О жертвах не сообщается.
В Армии обороны Израиля от комментариев отказались.
Ранее сообщалось, что американская подводная лодка USS John Warner типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России. Об этом писал NEWS.ru.