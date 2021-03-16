Израиль атаковал окрестности Дамаска с Голанских высот

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США готовят новые санкции против России за попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году. Об этом говорится в докладе американского разведсообщества.

Ранее был опубликован доклад, в котором разведка США излагала версию вмешательства в американские выборы. В частности, по сообщению разведки, Россия активно поддерживала экс-президента США Дональда Трампа, а Иран, в свою...