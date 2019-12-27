https://static.news.ru/photo/2c5fc3a4-28b1-11ea-ab58-fa163e074e61_660.jpg Епископ Мефодий Фото: lenalazicc/twitter.com

Епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий сообщил, что чувствует себя лучше, и призвал верующих сохранять мир и спокойствие. Он пострадал во время протестной акции в Черногории, которая была устроена по поводу принятого закона о свободе вероисповедания.

Чувствую себя лучше, вернулся к исполнению своих обязанностей. Хочу сказать, что не осуждаю полицию. Понимаю их положение и то, что они находятся под большим давлением и должны делать свою работу в таких тяжёлых условиях, — цитирует Мефодия православный портал Pouke.

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы этот инцидент способствовал обострению сложной ситуации в Черногории, и призвал всех сохранять мир и душевное равновесие.

Как писал NEWS.ru, в Черногории во время задержания протестующих на мосту Джурджевича через реку Тара полицейские избили епископа Диоклийского Мефодия и других верующих, которые вышли на митинг против принятого закона о свободе вероисповедания. Травмы получили двое верующих, пытавшихся защитить епископа. Их госпитализировали в больницу города Плевля. Врачи диагностировали у одного из пострадавших перелом бедра, а у другого — ключицы.