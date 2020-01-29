https://static.news.ru/photo/3d9c0b46-426f-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ted Stevens Anchorage International Airport/facebook.com

Самолёт, который вывез из Уханя группу граждан Соединённых Штатов, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. На борту находятся 240 американцев.

По данным представителей Минздрава страны, в ходе дозаправки всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса нового типа. При обнаружении признаков заболевания человек не будет допущен на борт воздушного судна, передаёт KTUU.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти передали России геном коронавируса нового типа, сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.