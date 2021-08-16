Из аэропорта Кабула начали вылетать военные самолёты

Военные самолёты, эвакуирующие дипломатов и гражданских, начали осуществлять вылеты из аэропорта афганского Кабула. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается , взлётно-посадочная полоса была очищена от людей, которые в панике пытались бежать из страны, что позволило военным самолётам начать эвакуацию.

В данный момент, отмечается источниками Reuters, обстановка в аэропорту стабилизировалась, там находится меньше людей. Однако отмечается, что со стороны аэропорта всё равно слышны одиночные выстрелы, в то время как в других частях города обстановка нормализовалась.

Ранее Пентагон сообщил о прибытии первого после приостановки работы самолёта.

При этом на момент поступления сообщения сайт Flight Radar заявил об отсутствии самолётов в воздушном пространстве над Кабулом.

Ранее сообщалось, что на фоне интенсивности полётов вертолётов, на борту которых находятся представители дипмиссий, у местных жителей Афганистана началась паника. Они в панике выбежали на взлётно-посадочную полосу в попытке поскорее покинуть пределы Афганистана.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».