https://static.news.ru/photo/f4e2fc5c-740f-11ea-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Итальянское издание заявило, что реальное число умерших от коронавируса в Бергамо в два раза превышает официальную статистику. Журналисты заявляют о 4500 смертях от COVID-19, власти говорят о 2060 подтверждённых случаях.

Своё исследование провело местное издание L'Eco di Bergamo совместно с агентством анализа данных InTwig. Они запросили статистику по всем 243 муниципалитетам района о смертности за первые три месяца последних трёх лет.

Наша оценка, проведённая с большой точностью на основе официальных данных, предоставленных каждой местной администрацией, говорит нам, что в марте умерли более 5400 человек и примерно 4500 из них от коронавируса. Год назад, в марте, общее количество смертей составило почти 900, — объясняет Альдо Кристадоро, основатель InTwig и профессор в области цифровых методов социальных исследований университета Бергамо.

Помимо среднего показателя смертности учитывались средний возраст каждого муниципалитета, показатели общей смертности к итальянской демографии и ряд других параметров.

Многие из умерших в последние месяцы в Бергамо были пожилыми людьми. Несмотря на безошибочные симптомы, зафиксированные врачами и родственниками, их никогда не проверяли на заболевание коронавирусной инфекцией, говорится на страницах газеты. В их свидетельстве о смерти значится такой диагноз, как «интерстициальная пневмония».

Авторы исследования надеются, что официальные власти будут учитывать приведённые данные и в том числе на основе них принимать последующие решения для борьбы с эпидемией.

К 1 апреля в Италии выявлено 105 700 заболевших человек. С начала эпидемии инфекция унесла жизни 12 428 итальянцев. Это больше, чем в других странах (в Испании скончались более 9 тысяч, в Китае, по официальным данным, более 3 тысяч пациентов).

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Ломбардии, в которую входит Бергамо. Летальность заболевания здесь выше 16%, что значительно больше, чем в среднем по стране. Власти пока не понимают, чем вызвана эта «аномалия», и собираются провести эпидемиологическое расследование всех случаев инфицирования.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекционное заболевание унесло жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли, писал NEWS.ru.