Итальянский учёный объяснил цель письма с критикой вакцины РФ от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b460d17a-fc88-11ea-8ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/Xinhua/Global Look Press

Профессор медицинского факультета политехнического университета итальянской области Марке Маурицио Баттино заявил, что зарубежные учёные раскритиковали российскую вакцину от коронавируса, чтобы помочь улучшить препарат.

Письмо появилось после того, как в начале сентября научный журнал Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины «Спутник V». Его разместили несколько учёных из разных стран мира на итальянском сайте Cattivi Scienziati, который специализируется на разоблачении псевдонаучных исследований. В нём они выразили сомнения относительно данных по вакцине из России, сообщает РИА Новости.

Вместе с коллегами я поделился некоторыми критическими мыслями в качестве эксперта с целью помочь авторам улучшить их «продукт» и с надеждой, что наши комментарии могут помочь улучшить научный результат, которого мы все желаем как представители науки, — пояснил профессор.

Баттино отметил, что подписание им того письма тем не менее не оставляет места для спонтанных заявлений с его стороны. Поэтому он пока не делал других заявлений по этой теме и не отвечал на вопросы журналистов со всего мира и не собирается делать этого в будущем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования ещё одной вакцины от коронавируса. Её разработал Центр Чумакова. Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что испытания препарата должны завершиться в ноябре 2020 года. К исследованиям вакцины допустят более трёх тысяч добровольцев.