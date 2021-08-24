Итальянские учёные рассчитали вероятность новой пандемии

В ходе анализа глобальных вспышек заболеваний за последние 400 лет учёные Университета Падуи в Италии рассчитали вероятность появления новых смертоносных пандемий наподобие COVID-19. Результаты данного исследования были обнародованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как выяснилось , вероятность вспышки заболеваний колеблется около двух процентов в год. Таким образом, было обнаружено, что для родившегося в 2000 году человека вероятность повтора пандемии составляет 38 процентов и может произойти в течение следующих 59 лет.

Для осуществления расчётов исследователи использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек заболеваний. Результаты анализов продемонстрировали значительные различия в скорости возникновения пандемий относительно прошлых лет.

Также исследователи рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить всех людей на Земле, и обнаружили, что она вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.

Ранее сообщалось, что вакцины от гриппа стали менее эффективными из-за пандемии коронавируса. В научном сообществе отмечают, что медицинские лаборатории за время пандемии занимались разработками препаратов от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. Из-за этого прививки стали слабее защищать людей от вирусов гриппа.