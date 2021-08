Итальянские учёные рассчитали вероятность новой пандемии

В ходе анализа глобальных вспышек заболеваний за последние 400 лет учёные Университета Падуи в Италии рассчитали вероятность появления новых смертоносных пандемий наподобие COVID-19. Результаты данного исследования были обнародованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.