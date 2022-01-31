Италия снимет режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом

Власти Италии не будут продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 после 31 марта, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери в видеозаписи, размещённой на сайте la Repubblica. Он также отметил, что правительство до конца месяца откажется от множества тех ограничений, которые действуют сегодня.

Возможно, в зависимости от распространения вируса, а также от типа вакцинации, должен быть переосмыслен и green pass (электронный COVID-сертификат. — NEWS.ru), — отметил Силери.

Тем временем Дания также снимает ряд действующих сегодня ограничений. По решению властей, коронавирус больше не будет считаться «социально опасным» заболеванием из-за высокого уровня вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что Израиль упростил въезд для туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Теперь в государство можно попасть по справке о наличии антител. Въезд для привитых «Спутником V» Израиль открыл 9 января, помимо сертификата туристам был необходим ещё ряд документов.