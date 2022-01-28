Привитым «Спутником V» туристам упростили въезд в Израиль

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Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета. Как отмечается на сайте партии «Яблоко», эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях. 27 января и 17 марта прошлого года Митрохин участвовал в несанкционированных акциях на Пушкинской площади и возле здания Совета Федерации, за которые с него были взысканы штрафы на общую сумму в 450 тысяч рублей.

Сергей Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, <...> штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина, — говорится в сообщении. Попытки дозвониться до Службы...