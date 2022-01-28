Привитым «Спутником V» туристам упростили въезд в Израиль
Анна Акимова
Анна Акимова
15:24, 28 января 2022
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press
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Израиль упростил въезд для туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщил министр туризма страны Константин Развозов, передаёт РИА Новости. Теперь в государство можно попасть по российской справке о наличии антител. Въезд для привитых «Спутником V» Израиль открыл 9 января, помимо сертификата туристам был необходим ещё ряд документов.
Таким образом, туристы, привитые в течение последних полугода и получившие положительный анализ на наличие антител, сделанный на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить «зелёный сертификат» ещё до вылета в Израиль, — приводит слова министра его пресс-служба.
Границы для иностранных туристов, вакцинированных рядом препаратов от коронавируса, включая и российский «Спутник V», Израиль открыл 9 января.
Все въезжающие должны были заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, в том числе декларацию о здоровье. При регистрации им было необходимо предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, а также результат ПЦР-теста, произведённого не позднее чем за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт иностранцам также надлежало пройти тест и карантин сроком до 24 часов или до момента получения отрицательного ПЦР.-теста.