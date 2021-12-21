Историк заявил, что жестокость поляков продемонстрирована историей

Заявления польского политика Марека Якубяка о том, что пограничники его страны не способны убить беженцев, в отличие от белорусов и русских, являются способом сместить внимание Европы на Россию, заявил историк Григорий Миронов «ПолитРоссии». Он особенно подчеркнул, что способность поляков проявлять жестокость продемонстрирована историей: подавлением восстаний, расправой над пленными.

А если вспоминать, что там делали с евреями... Так что не надо говорить, что, мол, белорусы и русские на таком специализируются. У границ Белоруссии и России нет сейчас толпы мигрантов, как есть в Польше. И то, как поляки с ними поступают, ещё раз показывает мировому сообществу, какая Польша «демократическая» и «европейская» страна, — сказал Миронов.

Высказывания в адрес России он назвал проявлением «комплекса недовеличия».

Ранее военнослужащий обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польская сторона отвергла обвинения Чечко. Политик Марек Якубяк заявил, что польские пограничники ни при каких обстоятельствах не могли убивать беженцев на белорусской границе. Он также сообщил о возможной причастности России к подобным преступлениям.