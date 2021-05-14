Devoir: США больше не могут конкурировать с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/9b24385e-ed89-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

США больше не способны конкурировать с Россией и КНР одновременно. В связи с этим на смену однополярному миру приходит триполярный. Об этом историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол написал в статье, опубликованной канадским изданием Le Devoir.

Он отметил, что Вашингтон безуспешно пытается противостоять росту влияния Пекина, который уже давно стал двигателем мировой экономики и ведущим партнёром многих стран мира.

Россия настроена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Китаем. Штаты видят в этом угрозу «формирования большой Евразии», которая сведёт на нет гегемонию Америки, но помешать сближению двух государств не могут.

Сами Россия и Китай вряд ли в ближайшие годы будут отдаляться друг от друга и не позволят США разъединить их. Планы Вашингтона, направленные на это, практически нереальны.

Порядок на мировой арене, региональные события в Европе и на Ближнем Востоке будут определяться этой тройкой стран, заключил историк.

Ранее авторы статьи на портале Global Times предрекли США «абсолютный кошмар» в случае объединения усилий России и Китая в «отчаянной схватке с противником». Они призвали максимально сбалансировать отношения между США и КНР, а также снизить конфронтацию с Москвой. По их словам, совместная мощь КНР и РФ превосходит возможности стран бывшего СССР и Восточной Европы, а экономический, научный и военный потенциалы двух держав не только «огромны», но и оказывают гораздо большее влияние на судьбу всей планеты.