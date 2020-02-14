https://static.news.ru/photo/f9d15bf6-4f10-11ea-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Rose/blickwinkel/Global Look Press

Бразильские учёные зафиксировали климатический рекорд на антарктическом острове Симор. Температура воздуха там впервые поднялась выше +20 °C.

9 февраля показатель составил +20,75 градуса. Тремя днями ранее в континентальной части Антарктиды воздух прогрелся до +18,3. Однако на фоне второго рекорда первый меркнет, сообщает The Guardian. Предыдущий рекорд на Симоре датируется январём 1982 года, тогда температура воздуха составила +19,8 градуса.

Данные специалистов являются предварительными, их должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация. Однако уже очевидно, что они вполне соответствуют тенденции стремительного потепления в Антарктиде.

Учёные говорят, что не видели ничего подобного прежде. По их словам, в этой части континента температура неустойчива, в первом десятилетии XXI века она понизилась, однако потом начала резко повышаться. Эксперты связывают это с изменениями океанических течений и влиянием климатического феномена Эль-Ниньо, который представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно происходит с периодом от трёх до восьми лет.

Влияние глобального потепления на Антарктиду крайне важно для учёных всего мира, так как там содержится почти 70% запасов мировой пресной воды в виде снега и льда. Их таяние приводит к повышению уровня Мирового океана, а в перспективе — к затоплению огромных территорий и большого количества прибрежных городов. Как считают эксперты ООН, уже к концу XXI века уровень воды может подняться до 110 сантиметров.

Ранее NEWS.ru писал, что британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН Льюис Пью объяснил механизм таяния ледников в Антарктиде.