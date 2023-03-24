Истерика Зеленского на саммите ЕС: новости СВО на утро 24 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Разговоры о контрнаступлении, которое готовит ВСУ, пока остаются только разговорами. Похоже, Украине просто не с чем атаковать российские позиции, именно этим можно объяснить истерику украинского президента Владимира Зеленского перед европейскими лидерами на саммите ЕС, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

По ее данным, получивший слово Зеленский выступил в очень резкой форме, он требовал немедленных поставок оружия. Слишком эмоциональную речь украинского лидера так и не опубликовали и, похоже, не опубликуют, отметила она. Ван Денски сослалась на журналистов, «близко знакомых с дипломатами». По их словам, украинский президент выступал в окружении своих военных. Он заявил, что если военная помощь не придет немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять. Позднее офис Зеленского опубликовал видеообращение президента, посвященное саммиту ЕС, но в нем он один в вагоне поезда, уточнила ван Денски.

Ее коллега из издания American Thinker рассказала другую историю. По ее данным, военно-политическая элита США провела специальное совещание, на котором оценила шансы Украины выйти победителем из противостояния с Россией. Большинство участников совещания неожиданно пришли к выводу, что Киев может уступить. Издание привело мнение известного американского политолога Дэвида Голдмана. Он считает, что Киев ожидает проигрыш из-за неспособности Запада предоставить достаточные ресурсы для продолжения «затянувшихся боевых действий».

Сам Владимир Зеленский в опубликованном видеообращении указал на отсутствие новых успехов в поддержке страны и затягивание необходимых Киеву решений. По его словам, за сложившейся ситуацией наблюдают и в России. Он пожаловался на серьезную задержку поставок дальнобойных ракет и отсутствие решения по передаче Киеву современных западных самолетов, промедление при введении новых санкций в отношении РФ при проведении «саммита формулы мира» и при принятии решений по евроинтеграции страны.

По-другому заговорил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Украина может попробовать вернуть ряд территорий не на поле боя, а альтернативными путями. Такие слова прозвучали во время слушаний в комитете по ассигнованиям в палате представителей конгресса при ответе на вопрос, готов ли Вашингтон поддерживать возвращение Киевом всех утраченных территорий. При этом Блинкен подчеркнул, что Украина должна сама решать, каким будет ее будущее.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал цели Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав государства максималистскими. На заседании конгресса он усомнился в том, что этот план Киев сможет реализовать военным путем. Американский военный начальник отметил, что США никак не воюют с Россией, а только помогают ВСУ бороться за территориальную целостность Украины.

А в помощь Украине США посылают старые танки Abrams. Они будут поставлены из уже имеющихся запасов Пентагона. Производить новые, как предполагалось раньше, США не станут, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. По его словам, на отправку Киеву трех десятков новых Abrams M1A2 ушло бы около года.

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press Танки M1A2 Abrams

Европа же намерена помочь Украине не своими снарядами, а из Азии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы в Южной Корее. Выбор азиатского государства в качестве поставщика снарядов он объяснил их практическим отсутствием в Европе. Он добавил, что если Сеул согласится поделиться резервами, то ЕС станет закупать снаряды у Южной Кореи и для Украины, и «на другие нужды».

Готовящаяся стать членом НАТО Швеция заявила о новой помощи Киеву. Парламент страны поддержал отправку Украине военной техники и боеприпасов. Сумма помощи составит 6,2 млрд шведских крон, или $604 млн. В первую очередь речь идет о танках, артиллерийских системах Archer и боеприпасах. Также сообщается, что Стокгольм решил продать Великобритании 14 систем Archer на замену ранее переданных Лондоном Киеву.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов. Наступление в регионе может начаться уже в ближайшие дни, отметил он. Рогов пояснил, что в район города Орехов ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику, чтобы, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак.

В настоящее время украинские силы пытаются действовать разведывательно-диверсионными группами. Две из них уничтожили на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» в зоне СВО Евгений Половодов. Он добавил, что ВСУ пытались перебросить резервы в районе населенного пункта Двуречное в Купянском районе. Попытка противника сорвана благодаря успешной работе расчетов орудий «Гиацинт». В то же время батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» разбила склад боеприпасов ВСУ в районе Кисловки.

Между тем в Херсонской области украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части региона на правом берегу Днепра на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алёшки. Об этом рассказал пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным Шило. По его словам, промежуточной целью диверсантов являются острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик в устье реки. Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами из 15–20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег. Российская сторона выявляет противника с помощью дронов. По нему начинают работать минометы и артиллерия, уточнил военный.