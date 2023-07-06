Исполнитель известной песни Love Is In The Air скончался в Канаде Умер певец Мартин Стивенс, исполнивший известную кавер-версию песни Love Is In The Air

Фото: Социальные сети

Мартин Стивенс

Канадский исполнитель Мартин Стивенс, известный благодаря каверу на песню Love Is In The Air, скончался на 69-м году жизни, сообщается на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) агентства Production Showbizz. Певец ушел из жизни у себя дома, причина его смерти не раскрывается.

Сообщаем о смерти Мартина Стивенса, тихо умершего у себя дома сегодня утром. Выражаем наши искренние соболезнования жене певца Сюзи и всей его семье, — сказано в сообщении.

Стивенс (настоящее имя Роже Прюдо) родился 3 октября 1953 года в канадском городе Верден. В 1978 году он выпустил первый альбом, в котором все песни он исполнил на французском языке, за исключением кавер-версии песни Love Is In The Air, спетой на английском. Эта композиция, ранее исполненная австралийским певцом Джоном Полом Янгом, принесла Стивенсу номинацию на музыкальную премию «Джуно» как самый продаваемый сингл.

Ранее в возрасте 82 лет скончался актер и театральный режиссер Алексей Кузнецов, известный по ряду ролей в кино, включая роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в «Отцах и детях» и Сергея Кузнецова в «Зеленом огоньке». За свою карьеру он был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и заслуженного деятеля искусств России. Причины его смерти не разглашаются.