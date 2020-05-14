Исландия начнёт принимать туристов не позднее 15 июня

https://static.news.ru/photo/89c97756-95d0-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Рейкьявик, Исландия Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что страна откроет границы для иностранных туристов не позднее 15 июня.

Иностранцы не будут отправляться на двухнедельный карантин, вместо этого они будут обязаны сдать тест на коронавирус. Министр подчеркнула, что туристы могут испытывать проблемы с дорогой до Исландии, поскольку большинство авиакомпаний прекратили полёты до июля. Добраться до страны можно из Бостона, Лондона и Стокгольма.

За всё время пандемии в Исландии коронавирусом заразились 1802 человека. Власти не зафиксировали новых случаев заболевания за последнюю неделю.

NEWS.ru писал, что Швейцария планирует открыть границы с Францией, Германией и Австрией с 15 июня. Министры внутренних дел этих четырёх стран подтвердили эту информацию. Чехия, Словакия и Австрия могут открыть общие границы с 8 июня.