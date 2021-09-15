Ирландия возобновила выдачу виз российским туристам

Визовые центры Ирландии возобновили приём документов на краткосрочные визы в 11 городах России. Получить разрешение на въезд можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Заявителям выдают краткосрочную визу категории С, которая даёт возможность въезда в Ирландию с целью туризма, в том числе для изучения английского языка. До пандемии тур в Ирландию обычно комбинировали с Великобританией и большинство россиян посещало страну по британской визе, въезд по которой сейчас приостановлен.

Туроператоры сомневаются, что Ирландия будет востребована в России как самостоятельное направление, поскольку страна не признаёт вакцины российского производства и отправляет прибывших из РФ на двухнедельный карантин, который может быть сокращён после получения отрицательного ПЦР-теста через пять дней изоляции. Тем не менее поездки могут быть востребованы у индивидуальных или самостоятельных путешественников.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Финляндия начнёт принимать заявления на визу по деловой поездке и у тех, кто просрочил многократную шенгенскую визу. При этом данное решение не меняет срока действия установленных ограничений на въезд. Заявления будут принимать по предварительной записи. Заявители будут подписывать документ о том, что выданная виза не гарантирует въезд в страну.