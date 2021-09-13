Финляндия расширит выдачу виз россиянам, но не гарантирует въезд

С 1 октября Финляндия начнёт принимать заявления на визу по деловой поездке и у тех, кто просрочил многократную шенгенскую визу. Но выдача виз не отменяет действующие на въезд коронавирусные ограничения. Об этом сообщается на сайте посольства Финляндии.

С указанного дня визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки — деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истёкшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, — указано на сайте.

Заявления будут принимать по предварительной записи. Заявители будут подписывать документ о том, что понимают: выданная виза не гарантирует въезд в страну.

Расширение с тем, что более полумиллиона выданных Финляндией в России шенгенских виз истекли. МИД Финляндии хочет позволить их владельцам получить новые визы.

Ранее на границе с Финляндией задержали двух школьниц из Санкт-Петербурга. Они пытались сбежать за границу, чтобы не идти в школу.