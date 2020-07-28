Иран зафиксировал наибольшее число умерших от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/230b32b8-d0bb-11ea-985d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Иране возросло за сутки на 235 и превысило 16,1 тыс, рассказала 28 июля 2020 года глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари. Количество смертей за минувшие 24 часа стало рекордным для Исламской Республики.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2667, общее число заразившихся достигло 296 273, — цитирует чиновницу агентство ISNA.

За всё время пандемии в мире заразились свыше 16,6 млн граждан, более 657 тысяч погибли, около 10,2 млн поправились. РФ занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных на планете. Лидируют Соединённые Штаты Америки — более 4,4 млн зафиксированных пациентов, далее идёт Бразилия — более 2,4 млн, на третьем Индия — более 1,4 млн заболевших.

По состоянию на 28 июля в РФ официально зарегистрировано порядка 823,5 тысячи случаев инфицирования, из них 13,5 тысячи пациентов скончались, и более 612 тысяч выздоровели. В целом в мире уже более 16,6 млн заражений, более 657 тысяч умерли, свыше 10,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая вспышка коронавируса зафиксирована в начале недели в городе Дананге, во Вьетнаме. В стране, где не наблюдалось случаев заражения с апреля, оказалось сразу 15 заболевших. Несмотря на сравнительно малое число инфицированных, нынешняя ситуация выглядит тревожно: по данным вьетнамских медиков, речь идёт о новом, более агрессивном, чем COVID-19, вирусе. Однако пока остаётся надежда, что очаг инфекции удастся погасить, — местные власти уже приняли радикальные меры.