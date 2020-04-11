Иран отменил часть ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5a045e28-7bf9-11ea-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Иранские власти с 11 апреля отменили режим жёсткой изоляции населения, введёный из-за вспышки коронавирусной инфекции. В стране открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса».

Президент Хасан Роухани предложил иранцам соблюдать согласованную с ВОЗ «умную социальную дистанцию», включающую свободу передвижения при соблюдении медицинских рекомендаций и мер профилактики заражения.

Люди должны понимать, что «умная социальная дистанция» имеет отношение только к видам работы с низкими рисками. [Остальные] граждане не должны выходить из домов без необходимости. <...> Ни в коем случае нельзя считать, что эпидемия завершилась, — цитирует Роухани ТАСС.

По информации издания, в первый день после отмены жёсткого карантина резко вырос пассажиропоток в метро Тегерана и число машин на улицах иранской столицы.

Рост числа заражённых коронавирусом в Иране замедлился в начале апреля. С начала вспышки инфекции COVID-19 диагностировали у 68 тысяч иранцев.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Россия, Иран, Китай и ещё пять стран призвали генсека ООН осудить введение экономических санкций в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19. Американские власти проигнорировали просьбы о снятии мер экономического давления.