https://static.news.ru/photo/c7816fe2-e854-11e9-8eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Тегеран намерен судиться с Вашингтоном из-за многочисленных хакерских атаках на иранские сети. Об этом сообщил глава Организации гражданской обороны Голам Реза Джалали.

Он подчеркнул, что США обязаны понести юридическую ответственность за кибератаки, и отметил, что подготовку иска ведут судебные органы и Министерство иностранных дел Ирана.

Джалали добавил, что его страна предпринимает необходимые меры для противодействия нападениям в интернете, передаёт Tasnim News Agency . По его словам, только за последние полгода было проведено более 120 учений и тренировок. Они были направлены преимущественно на обеспечение кибербезопасности иранского нефтегазового сектора.

Ранее, как писал News.ru, в Иране заявили, что отсутствие политической стратегии у США приведёт к постепенному краху этой страны. Такую позицию высказал командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.