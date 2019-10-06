Тегеран намерен судиться с Вашингтоном из-за многочисленных хакерских атаках на иранские сети. Об этом сообщил глава Организации гражданской обороны Голам Реза Джалали.
Он подчеркнул, что США обязаны понести юридическую ответственность за кибератаки, и отметил, что подготовку иска ведут судебные органы и Министерство иностранных дел Ирана.
Джалали добавил, что его страна предпринимает необходимые меры для противодействия нападениям в интернете, передаёт
Ранее, как писал News.ru, в Иране заявили, что отсутствие политической стратегии у США приведёт к постепенному краху этой страны. Такую позицию высказал командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен