https://static.news.ru/photo/aefde40a-e84a-11e9-8909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josh D. Weiss/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отсутствие политической стратегии у США приведёт к постепенному краху этой страны. Об этом заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

По его словам, сегодняшняя философия Соединённых Штатов — это тирания, скрытая за стильным обликом. И в этом смысле иранская политика более созидательна, уверен он.

Наша философия заключается в том, чтобы защищать угнетённых и рисковать жизнью ради спасения других. Это стратегия, безусловно, победит, — цитирует Салами Mehr News Agency .

Он напомнил, что «все великие державы потерпели крах и будут рушиться из-за своей неправоты». Именно этому учит мировая история, отметил командующий КСИР.

Ранее News.ru писал, что США пытаются заставить другие страны и компании признать риски, которые связаны с ведением дел со структурами Корпуса. Таким образом Соединённые Штаты намерены отсечь КСИР от участия во внешнеэкономической деятельности Ирана.