https://static.news.ru/photo/b83a78d0-df99-11e9-adcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/Global Look Press

Вашингтон пытается заставить другие страны и компании признать риски, которые якобы связаны с ведением дел со структурами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Таким образом США пытаются отсечь КСИР от участия во внешнеэкономической деятельности Ирана.

Госсекретарь Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона будет наказывать государства и фирмы, которые откажутся следовать советам Белого дома, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что командование КСИР ответило на обвинения США в организации атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Глава военно-космических сил формирования Амир Али Хаджизаде напомнил, что две американские военные базы находятся в зоне досягаемости иранских ракет.