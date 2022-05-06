Иностранные круизные лайнеры не будут заходить в Санкт-Петербург ABC: круизные компании исключат Санкт-Петербург из своих маршрутов на 2022 год

Фото Jens Büttner/dpa/Global Look press

Круизные операторы корректируют свои маршруты на 2022 год из-за ситуации на Украине. В частности, изменения касаются Санкт-Петербурга, передаёт испанское агентство ABC. По информации издания, лайнеры, принадлежащие ряду компаний, не будут делать остановку в Северной столице РФ.

Безопасность наших гостей и экипажа всегда является нашим главным приоритетом. <...> Мы постоянно следим за событиями, происходящими в мире, в том числе за ситуацией на Украине, — заявили в компании Royal Caribbean.

Также одним из операторов, пересмотревших свою круизную программу в Северной Европе, стала MSC Cruises. Не будут заходить в Санкт-Петербург в этом году и лайнеры Norwegian Cruise Line. В компании Costa Crociere отметили, что готовы «возобновить маршрут так скоро, как это будет возможно».

Тем временем итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал владелец агентства недвижимости в коммуне Скалеа Никола Ротондаро. По его словам, экономика региона расцветала благодаря россиянам.