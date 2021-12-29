Главный инфекционист США заявил, что пик вспышки «омикрона» будет в январе

Ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года, заявил CNBC главный инфекционист США Энтони Фауч. По его прогнозам, она продлится до конца января.

Трудно сказать [когда вспышка достигнет пика]. Это произошло довольно быстро в ЮАР. Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие [показателей] вакцинации по сравнению с отсутствием прививки, что вспышка продлится более пары недель, возможно, до конца января, — заявил Фаучи.

Он считает, что на данный момент не существует гарантий того, что вспышка, вызванная «омикроном», приведёт «к завершению крупной вспышки». Специалист заявил, что, по имеющимся у учёных предварительным данным, новый вариант COVID-19 кажется «менее серьёзным», однако расслабляться не стоит, так как вирус «раньше уже нас обманывал».

29 декабря в Университете Хопкинса сообщили об антирекорде по коронавирусу: в стране было выявлено более 500 тысяч случаев заражения. Медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC отметил, что cредняя ежесуточная заболеваемость коронавирусом показала рост за неделю около 60%, но показатели смертности от болезни сократилась на 7%.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Данное лекарственное средство создано на базе плазмы крови переболевших людей с антителами к COVID-19, оно успешно прошло клинические испытания