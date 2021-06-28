Индия сообщила о более чем 40 тысячах случаев заражения «чёрной плесенью»

Индийские власти сообщали о выявлении более чем 40 тысяч случаев заражения «чёрной плесенью», или мукормикозом. От осложнения, вызванного грибковой инфекцией, в стране умерли уже более трёх тысяч человек, сообщает Press Trust of India.

Такие данные привёл на брифинге министр здравоохранения Харш Вардхан. У 31 тысячи больных поражены нос, придаточные пазухи, части мозга. У 64% заболевших был диабет, 53% принимали стероидные препараты. К возрастной группе от 18 до 45 лет относится 32% заболевших, от 45 до 60 лет — 45%, от 60 лет и старше — 24%.

Наибольшее число заражений выявлено в штатах Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша. И в этих же штатах сообщают о росте числа заразившихся коронавирусом.

«Чёрная плесень» — заболевание, возникающее у людей, которые находятся в контакте с грибковыми спорами. Наибольшую опасность болезнь представляет для больных диабетом и тех, кто страдает сниженным иммунитетом после болезни. До пандемии мукормикоз встречался очень редко. Но в Индии произошла настоящая вспышка заболевания на фоне волны коронавируса.

Как сообщалось ранее, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не считает, что эпидемия «чёрной плесени» — грибкового заболевания мукормикоза — придёт в РФ, потому что ситуацию контролируют системы отечественного здравоохранения.