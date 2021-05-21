Индия попросила соцсети удалить упоминания об индийском штамме COVID

Власти Индии попросили соцсети удалить упоминания об индийском штамме коронавируса, а также всё, что намекает на его существование. Министерство электроники и информационных технологий страны направило письмо в соответствующие структуры, чтобы ВОЗ не называла ни один из вариантов инфекции индийским, пишет РИА Новости.
Новый вариант коронавирусной инфекции был
Как сообщалось ранее, в Британии распространяется индийский штамм коронавируса B.1.617.2. В королевстве боятся, что он вызовет третью волну эпидемии.