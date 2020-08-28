Индия отказалась отправлять военных на манёвры в РФ

https://static.news.ru/photo/eca8f028-ea6b-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международные учения «Кавказ-2020» пройдут в России без участия военнослужащих Индии. Отказ от совместных с российской армией манёвров в Министерстве обороны Индии объяснили пандемической ситуацией с коронавирусом.

Об этом представитель военного ведомства Нью-Дели сообщил в Twitter. Отмечается, что Индия уже проинформировала Москву о своём решении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё одной причиной отказа Индии называлось недовольство Нью-Дели участием в военном мероприятии Пакистана и Китая. В Минобороны Индии прошло совещание. По его итогам индийские власти сочли нецелесообразным принимать участие в учениях вместе со странами, отношения с которыми в последнее время крайне обострены.