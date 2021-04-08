Индийская газета перепутала Путина с насильником

https://static.news.ru/photo/4d443140-989a-11eb-b778-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Фотография президента России Владимира Путина удивила и возмутила читателей англоязычного издания Indian Express. К личности политика у жителей Индии претензий нет, однако к изданию они возникли. Дело в том, что снимок разместили в материале о судебном процессе по делу об изнасиловании.

Обвиняемый Варун Хиремат не имеет с российским лидером ничего общего — имена не созвучны, внешность не похожа. Как кадр с портретом оказался на передовице, осталось загадкой. Понятно лишь одно: в процессе подготовки статьи в какой-то момент что-то пошло не так. Причём подписали Путина именем подсудимого.

Политически опасную неточность в издании заметили интернет-пользователи. Пост о фатальной журналистской ошибке появился в Twitter и собрал немало комментариев — от возмущённых до ироничных.

Кто-то просто сказал вставить (по английски «put in». — NEWS.ru) картинку, а другой услышал буквально: «Путин», — предположил один из пользователей.

Многие читатели раскритиковали такую невнимательность журналистов и назвали их безответственными. Некоторые из них сочли ошибку оскорбительной и попытались обратить внимание Кремля и посольства России в Индии на эту ситуацию. Для этого юзеры отмечали их официальные аккаунты. Какой-либо официальной реакции, впрочем, пока не последовало.

В самой же редакции произошедшее объяснили технической ошибкой и выразили сожаление из-за случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр аргентинского города из провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини отправился вакцинироваться от коронавируса с портретом Путина в руках.