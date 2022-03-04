Инаугурация президента Армении состоится 13 марта в Ереване

Инаугурация нового президента Армении Ваагна Хачатуряна запланирована на 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя парламента республики Цовинар Хачатрян. Церемония пройдёт в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, в котором сегодня идёт подготовка к мероприятию.

Инаугурация президента Ваагна Хачатуряна состоится 13 марта на специальном заседании парламента, — отметила Хачатрян.

В результате голосования во втором туре Национальное собрание (парламент) Армении избрало новым президентом республики экс-министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Он был единственным претендентом на данный пост. Как стало известно, за его кандидатуру проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор».

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает свой пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.