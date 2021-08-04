Императорские пингвины могут исчезнуть к концу XXI века

Существует высокая вероятность полного вымирания всех колоний пингвинов в Антарктиде к 2100 году. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

Изменение климата поставило под угрозу исчезновения все колонии императорских пингвинов. По предварительным оценкам экспертов издания, к 2050 году 2/3 колоний пингвинов вымрут.

Ранее было опубликовано исследование о популяции антарктических птиц в 2020 году. На данный момент в регионе насчитывается порядка 560 тысяч особей. Основными угрозами для популяции назвали сокращение ледяного покрова Антарктиды, что повышает опасность со стороны белых медведей, а также уменьшение популяции рыбы — основного корма для пингвинов.

Одна из крупнейших колоний погибла в 2016 году. Глобальное потепление в Антарктиде привело к частым отколам крупных массивов льда, один такой инцидент привел к гибели нескольких тысяч птенцов. Британские учёные из антарктической исследовательской службы отмечают, что несозревший птенец не в состоянии сам охотиться и пребывать в холодной воде. Отделение крупных льдин, на которых гнездятся птицы, приводит к тому, что весь выводок теряет шансы выжить. Уменьшение площади Антарктиды специалисты напрямую связывают с процессами глобального потепления.