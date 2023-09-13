ИИ оценил шансы Байдена на импичмент ИИ: шансы на импичмент Байдена невысоки

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Успех расследования против президента США Джо Байдена будет зависеть от того, насколько серьезными и убедительными будут обвинения республиканцев и смогут ли они получить большинство голосов в Сенате, предположил чат-бот Bing в ответ на запрос NEWS.ru. При этом искусственный интеллект считает, что шансы на импичмент Байдена невысоки.

Республиканцам будет сложно доказать вину американского президента и получить необходимое большинство в сенате. Однако это вовсе не значит, что расследование не окажет никакого влияния на политическую ситуацию в США. Расследование может повредить репутации и авторитету Байдена, а также отвлечь его от решения важных проблем страны, — заявил чат-бот Bing.

По мнению искусственного интеллекта, Байден может сделать ход конем и выставить себя жертвой политического преследования и одновременно защитником демократии. При этом бот отметил, что расследование против американского лидера в любом случае определит политическую повестку дня в США в ближайшие годы.

12 сентября спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти поручил профильным комитетам начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Спикер уточнил, что в распоряжении законодателей достаточно информации, дискредитирующей Байдена. Как оказалось, глава Белого дома лгал о неосведомленности касательно бизнеса членов его семьи.