Игра в прятки: в США хотят запретить сбор данных о геолокации граждан

Отслеживание местонахождения пользователей Интернета должно быть объявлено вне закона как нарушающее права граждан на личную жизнь, говорится в законопроекте, внесённом тремя американскими законодателями в среду. Конкретно, авторы билля имеют в виду практику, применяемую крупнейшими соцсетями, в первую очередь Facebook, якобы с целью показа более целенаправленной рекламы (так называемое таргетирование). Однако, как считают законодатели — и это мнение разделяет большинство специалистов в области онлайн-маркетинга, — подобный сбор big data выходит далеко за рамки сугубо коммерческих интересов рекламодателей. NEWS.ru выясняет, есть ли у борцов со слежкой в Интернете шансы прекратить такое наблюдение.

Документ, который так и называется Banning Surveillance Advertising Act («Закон о запрете слежки со стороны рекламодателей») разработан конгрессменами от штата Калифорния Анной Эшу, от штата Иллинойс Яной Шаковски и сенатором от Нью-Джерси Кори Букером.

В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что его целью является запрет для ведущих интернет-площадок (называются конкретно Facebook и Google) отслеживать местонахождение устройств, с которых их пользователи заходят в Сеть. Авторы документа предлагают ограничить точность такого таргетирования уровнем муниципалитета.

Закон запрещает рекламодателям размещать объявления, если информация о целевой аудитории получена с помощью сбора персональных данных, тайна которых охраняется законодательством, — говорится в пояснительной записке.

Законодатели идут дальше — они предлагают запретить таргетировать рекламные публикации не только по географическому признаку, но также и по признакам пола, расы, религии и т. д.

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Следить за соблюдением таких запретов в случае, если билль станет законом, будут должны Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры штатов.

Авторы законопроекта видят нарушение права американцев на неприкосновенность личной жизни в том, что для осуществления маркетингового таргетирования рекламы коммерческие структуры негласно собирают и анализируют большие массивы персональных данных пользователей Интернета. Для этого искусственный интеллект использует IP-адреса электронных устройств их владельцев, анализирует ключевые слова в поисковых запросах и собственных постах (так называемая контекстная реклама) и занимается прочей «шпионской» работой без ведома самих пользователей.

Трое законодателей подчёркивают, что опасность практики сбора персональной информации выходит далеко за рамки сугубо коммерческого маркетинга, поскольку собранная рекламодателями информация никак не защищена от использования третьими сторонами с целями, не имеющими никакого отношения к таргетированию коммерческой рекламы.

Более того, существует ряд компаний, единственный бизнес которых состоит в перепродаже персональных данных рекламным агентствам, и за которыми нередко стоят спецслужбы тех или иных государств.

Например, летом 2021 года Google изъяла из своего PlayStore приложения компании SafeGraph для платформы Android — после того как выяснилось, что под прикрытием этой фирмы по сбору и продаже геоданных работала в том числе разведка Саудовской Аравии. Компания также собирала и перепродавала (по $200 за пакет) всем заинтересованным лицам и агентствам данные о владельцах собственности на территории Соединённых Штатов, карты их перемещений и прочую личную информацию.

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Известно, что покупать такую информацию не брезговали и весьма респектабельные клиенты. В частности, газета The New York Times использовала данные SafeGraph для составления карты мест, куда жители города чаще всего ходили во время коронавирусного локдауна весной и летом 2020 года.

Такая бизнес-модель дорого обходится нашему обществу, позволяя распространять дезинформацию, сеять дискриминацию, оказывать давление на избирателей. Она нарушает личную тайну граждан и приносит много другого вреда. Модель рекламной слежки в корне порочна, — настаивают авторы законопроекта.

Инициатива Эшу — Шаковски — Букера сразу же нашла поддержку среди ряда общественных организаций, таких как Антидифаммационная лига, Центр за тайну электронной информации и других. Её поддержали даже некоторые поисковики второго и третьего ряда — к примеру, DuckDuckGo , так как для них любые ограничения для интернет-гигантов помогают в их собственном утверждении на рынке онлайн-рекламы. Поддержку законопроекту выразил VPN-провайдер Proton , идеологией которого является обеспечение полного невмешательства любых внешних сил в тайну переписки своих клиентов.

Если Ban Surveillance Advertising Act пройдёт через Конгресс США, это сразу расширит границы юридического определения «ложной информации», которое сегодня существует в американском федеральном законодательстве. Согласно этому законодательству, нарушившие его частные лица и компании могут быть оштрафованы на суммы от $100 до $5000.

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Сторонников ограничения возможностей сбора персональных данных беспокоит ползучее «вооружение» подобной деятельности — то есть возможность использования big data не для коммерческих, а для достижения политических и даже военных целей. Однако с первого дня понятно, что битва между законодателями и интернет-гигантами будет нелегкой и её исход непредсказуем, поскольку инициатива покушается на саму бизнес-модель, на которой держатся Facebook, Google и тому подобные компании.

Эксперты в области интернет-маркетинга, однако, указывают, что такая бизнес-модель, при всех её недостатках, даёт возможность сохранить бесплатное пользование онлайн-сервисами, так как позволяет интернет-компаниям зарабатывать на привлечении денег от рекламодателей, а не за счёт платной подписки на доступ в тот же Facebook.

Сугубо формально интернет-площадки собирают персональные данные с согласия пользователей, когда те ставят галочку под дисклеймерами, позволяющими такие данные собирать, сказал NEWS.ru эксперт в области big data Артур Хачуян.

Такая галочка позволяет IT-компании собирать данные о потребляемом контенте, о создаваемом контенте и ещё много всякой всячины. Закон, о котором идёт речь, не может запретить подписание таких договоров; его цель — сделать невозможной передачу данных пользователей третьим лицам. Артур Хачуян основатель фирмы Social Data Hub основатель фирмы Social Data Hub

Интернет-гиганты оправдывают такую практику «заботой» о пользователях, которые вынуждены просматривать рекламные объявления, не имеющие отношения к их интересам и географическому положению. Кроме того, алгоритмы того же Facebook/Meta, которые персонализируют таргетирование рекламы, являются интеллектуальной собственностью этой компании, и даже законодатели не имеют права покушаться на их раскрытие.

В мире пока нет прецедентов, чтобы власти насильно вынудили обладателей таких алгоритмов их раскрыть. Facebook является лидером в создании таких алгоритмов, и сложно представить, как власти сугубо технологически смогут контролировать соблюдение им тех или иных запретов, — сомневается эксперт.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Для интернет-площадок реклама — это практический единственный способ зарабатывания на жизнь, поэтому биться за своё право собирать персональные данные они будут не на жизнь, а на смерть, заключает Хачуян.

Можно поэтому быть уверенным в том, что живущие с продажи big data рекламодателями фирмы не будут сидеть сложа руки перед лицом возникшей угрозы подорвать их благополучие. Та же SafeGraph прямо объявляет раскрытие персональных данных своей сознательной идеологией.

Мы считаем, что геолокация пользователей должна находиться в свободном доступе для всех. Мы намерены быть источником правды о нашем физическом мире, — заявляет компания .