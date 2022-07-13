«Игра Эрдогана»: аналитик о стамбульской встрече Аналитик Разуваев заявил, что Россия вынуждена участовавть в переговорах по зерну

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Реджеп Тайип Эрдоган

Россия вынуждена участвовать в проходящих в Стамбуле переговорах по зерну, чтобы ее не обвинили в массовом голоде, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает позиции своей страны, как международного переговорного центра и уже позиционирует Стамбул, как единственную площадку, где Украина и РФ могут вообще хоть что-то обсуждать.

Все, эти шаги, предпринимаемые нашей стороной в отношении мирового кризиса зерна, делаются исключительно с целью недопущения обвинения России в массовом голоде. Тут надо понимать, что украинский объем зерна для мирового рынка не существенен от слова совсем. А в ситуации с взлетом цен на все 100% виноваты США, напечатавшие слишком много ничем не обеспеченных долларов. Вот они сейчас и пытаются, как обычно, натянуть сову на глобус и свалить все свои ошибки и просчеты на Россию, — заявил Разуваев.

Аналитик отметил, что для России вся эта затея с переговорами по зерну крайне сомнительна. Ее все равно хоть в чем-то, но обвинят «абсолютно точно».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев и Москва находятся в двух шагах от соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок, тогда как остальное всецело зависит от России.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возвращение на мировой рынок российского и украинского зерна. По его словам, в разговоре была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то что их реализация осложняется санкциями и разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек из-за пандемии коронавируса.