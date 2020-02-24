https://static.news.ru/photo/a6876f02-56ff-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Эсминец ВМФ США Ross Фото: navy.mil

Эсминец ВМФ США Ross прошёл через Босфорский пролив в Чёрное море. За манёврами американского судна следят корабли Черноморского флота России.

YouTube-канал Bosphorus Observer, освещающий прохождение морского транспорта через Босфор, опубликовал видео прохода Ross через пролив. Согласно заявлению Пентагона, которое приводит РИА Новости, на эсминец возложена задача «повышения региональной стабильности на море». Также оборонное ведомство США рассчитывает этим шагом «укрепить отношения с партнёрами».

Ross оснащён боевой информационно-управляющей системой Aegis. Это первый заход американского корабля в акваторию Чёрного моря в 2020 году. В 2019 году военные суда НАТО провели 13 таких операций.

Как ранее передавал NEWS.ru, рядом с эсминцем Ross в ходе его плавания в Чёрное море была замечена турецкая подводная лодка.