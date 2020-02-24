Эсминец ВМФ США Ross прошёл через Босфорский пролив в Чёрное море. За манёврами американского судна следят корабли Черноморского флота России.
YouTube-канал Bosphorus Observer, освещающий прохождение морского транспорта через Босфор, опубликовал видео прохода Ross через пролив. Согласно заявлению Пентагона, которое
Ross оснащён боевой информационно-управляющей системой Aegis. Это первый заход американского корабля в акваторию Чёрного моря в 2020 году. В 2019 году военные суда НАТО провели 13 таких операций.
Как ранее передавал NEWS.ru, рядом с эсминцем Ross в ходе его плавания в Чёрное море была замечена турецкая подводная лодка.
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