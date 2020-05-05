IATA поддержала обязательное ношение масок в самолётах

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за обязательное ношение медицинских масок на борту самолётов в качестве временной меры защиты от коронавируса.

Заявление IATA по этому вопросу опубликовано на сайте ассоциации.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи инфекции на борту воздушного судна невелик. Ношение масок пассажирами и экипажем снизит и без того низкий риск, - гласит текст заявления.

Вместе с тем IATA выступила против меры, которая предполагает размещать пассажиров таким образом, чтобы между ними оставались пустые кресла. В ассоциации полагают, что такое ограничение повлечёт за собой резкий рост стоимости авиабилетов.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Ирана сделали обязательным ношение масок для пассажиров всех авиакомпаний страны.