Хуснуллин: Запорожская область сможет стать частью «российской семьи»

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил город Мелитополь на юге Запорожской область. В ходе рабочего визита он отметил, что украинский регион может стать частью «дружной российской семьи», пишет РИА Новости. Хуснуллин уточнил, что цель его поездки — оказать помощь в вопросах интеграции Запорожья в российскую культуру.

Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции, — заявил Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в своём Telegram-канале, что Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости его власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.