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Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин с помощью трактора нарисовал на поле картину. Он посвятил её вспышке коронавируса.

Художник изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами. Своей работой он хотел привлечь внимание общественности к распространению коронавируса, информирует Agenzia ANSA.

Это не первая работа Гамбарина на общественную тематику. Ранее он изображал с помощью трактора президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и других политиков.

Как ранее писал NEWS.ru, на утро 3 февраля 2020 года число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.