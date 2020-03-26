https://static.news.ru/photo/f61bc3e2-6e97-11ea-bdfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как пандемия «китайского» коронавируса пойдёт на спад, Россию будут иначе воспринимать во всём мире. Её статус в корне изменится, сообщило хорватское издание Advance.

Автор статьи отметил: что благодаря тому, что российские власти приняли своевременные меры, им удалось сдержать эпидемию в стране. Поэтому Москва имеет возможность оказать помощь другим странам, в том числе Италии, где ежедневно умирает в среднем 700 человек.

Даже сейчас кое-кто ожидаемо поносит Россию, заявляя, что она оказывает помощь только для того, чтобы «подорвать западный порядок». Но они не видят, что, вероятно, этот порядок рушится сам под грузом вируса, — говорится в тексте.

Он отметил, что, вопреки ожиданиям Запада, Россия не пользуется ситуацией, чтобы «в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев». Москва, напротив, помогает Европе. В Италию отправлены уже 15 самолётов с медоборудованием и специалистами-вирусологами. Такая поддержка в тяжёлое время поменяет роль страны в мире и заставит Запад по-новому взглянуть на Россию.

Настоящий кошмар сейчас переживают граждане Европы, которые столкнулись с беспрецедентной ситуацией. И любой, кто сможет хоть немного облегчить этот кошмар и ужас от неизвестности, займёт заслуженное место в «завтрашнем мире», — отмечает автор.

Журналист подчеркнул, что с окончанием пандемии многие западные элиты утратят своё политическое могущество.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса.