Ходаковский рассказал, куда отправили предназначавшиеся Киеву боеприпасы Ходаковский: предназначавшиеся Украине снаряды движутся в направлении Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Часть снарядов, предназначавшаяся Украине, направляется в Израиль, сообщил замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. По его словам, глядя на кадры обстрелов Газы, можно услышать как со стороны Авдеевки доносится канонада. Все «на этом тесном шарике» взаимозависимо, добавил он.

Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля — две войны наложились друг на друга не только в виде звуко-видеоряда, а вполне предметно, — написал он.

Ранее новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Кроме того, он заявил о требовании к Белому дому предоставить отчет о потраченных на Киев средствах.

До этого газета The New York Times писала, что США могут поставить десятки тысяч 155-мм снарядов Израилю, а не Украине, как предполагалось ранее. Авторы публикации со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона и ЦРУ предполагают, что речь идет об артиллерийских снарядах, планирующих бомбах и ракетах Stinger. В связи с этим возможности США удовлетворить потребности двух государств, находящихся в состоянии конфликта, могут быть ограничены. Отмечается, что некоторые системы вооружений вскоре окажутся дефицитными, если боевые действия будут длиться месяцами.