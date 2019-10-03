https://static.news.ru/photo/fe0f1466-e5b0-11e9-be26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посол США в РФ Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел в Соединённые Штаты.

Уже 3:30 утра в Москве, и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по всем вам, — написала жена Хантсмана Мэри Кэй в своём Instagram.

6 августа Хантсман подал заявление об отставке президенту Штатов. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.

Как ранее писал News.ru, дипломат заявлял, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера не состоялась из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.