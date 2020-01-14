На фоне демарша командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который в ночи покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня, на юге Триполи возобновились боевые действия. Похоже, что вопреки заявлениям международных посредников о недопустимости разрешения конфликта силовым путём, ливийский кризис движется именно по этой траектории. Отказ Хафтара идти на перемирие с правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем делает бессмысленным созыв мирной конференции в Берлине.

Очевидцы говорят об артиллерийской канонаде, которая раздаётся в южных пригородах ливийской столицы в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара. Обострение возобновилось, несмотря на формально объявленное 12 января президентами России и Турции прекращение огня: «режим тишины» не захотел поддержать сам Хафтар и лояльные ему силы.

13 января в российской столице собрались Хафтар и Сарадж, а также представители России и Турции — чтобы заключить базовое соглашение. Тем не менее, если сначала командующий ЛНА сделал вид, что берёт паузу для раздумий (равно совещаний с его главными спонсорами — Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией), утром 14 января выяснилось, что самопровозглашённый фельдмаршал ночью покинул Москву, не поставив подпись под документом, который разрабатывался российской и турецкой сторонами. Международные посредники пытались сделать вид, что ситуация полностью под контролем, однако очевидно, что командующий ЛНА попросту проигнорировал волю Москвы, которая считается одним из гарантов его военной устойчивости.

Драфт договорённостей, предложенных РФ и Турцией, игнорирует многие из требований ливийской армии, приводят слова Хафтара арабские СМИ. Военачальник якобы настаивал на вводе формирований ЛНА в Триполи и создании правительства национального единства, которое было бы одобрено заседающим в Тобруке парламентом. Помимо этого, Ливийская национальная армия выступила категорически против прямого участия турок в мониторинге перемирия в североафриканской стране.

Были значительные противоречия по поводу ряда положений документа о закреплении режима прекращения огня и механизмах его мониторинга, — говорят источники Sky News Arabiya. — В первую очередь спор возник из-за роли Турции. Ливийская армия отвергла любое турецкое участие в операциях по контролю за перемирием. Есть расхождения и по вопросу возвращения войск в казармы.

Отдельным предметом для беспокойства самоназванного фельдмаршала были «привезенные из Сирии и Турции» наёмники. Как известно, в Ливии действуют не только советники турецкой регулярной армии, но и члены формирований, которые прибыли в том числе с территории Сирии.

Amru Salahuddien/Global Look Press

Российской стороне пришлось в итоге признать, что результата по урегулированию в Ливии на московской встрече не достигнуто. Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатические усилия продолжатся. Днём ранее, на пресс-конференции по итогам встречи шеф российской дипломатии говорил, что определённый прогресс достигнут.

Выступая на пресс-конференции 14 января, российский министр не только обратил внимание на то, что в Ливии действуют боевики из сирийской провинции Идлиб, которая остаётся под контролем вооружённых группировок, но и указал на то, что сегодняшние проблемы североафриканской страны — результат вмешательства западных стран в гражданский конфликт в 2011 году.

Накануне президент Владимир Путин проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель по телефону о результатах московской встречи с участием лидеров сторон конфликта в Ливии. Впрочем, следует признать, что ситуация, которая сложилась после переговоров в Москве, делает невозможным проведение берлинской мирной конференции. Командующий ЛНА туда или не явится, или вновь продемонстрирует свою важность и недоговороспособность.