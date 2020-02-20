https://static.news.ru/photo/023d0c16-53dc-11ea-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Becker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владеющая сетью гостиниц и казино MGM Resorts International призналась, что в 2019 году подверглась хакерской атаке. Из-за этого в Сеть попали данные огромного количества её клиентов. Об этом сообщается в заявлении американской компании.

Летом прошлого года мы обнаружили несанкционированный доступ к облачному серверу, на котором хранились некоторые персональные данные гостей, ранее останавливавшихся в отелях MGM, — цитирует Reuters пресс-релиз.

Киберпреступникам удалось получить доступ к именам и телефонам постояльцев, однако в MGM заверили, что данные их банковских карт и пароли раскрыты не были. Сама компания точное число пострадавших постояльцев не назвала, но портал ZDNet.com указывает, что на хакерском форуме на этой неделе были выложены данные порядка 10,6 млн гостей отелей.

При этом среди пострадавших от хакерской атаки оказались и известные люди, информация о которых попала на форум. Одним из них может быть гендиректор Twitter Джек Дорси, но представители соцсети от комментариев отказались.

В MGM Resorts при этом сообщили, что вынуждены были прибегнуть к помощи двух организаций, работающих в сфере кибербезопасности, для проведения расследования.

Как писал NEWS.ru, ранее хакерам пришлось притвориться девушками, чтобы взломать смартфоны израильских солдат.