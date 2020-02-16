https://static.news.ru/photo/47665dca-50ca-11ea-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/flickr.com

Израильская контрразведка провела спецоперацию «Разбитое сердце» по разоблачению хакеров, которые пытались получить доступ к смартфонам бойцов армии страны.

Как передаёт Daily Mail, начиная с января палестинцы из движения ХАМАС знакомились в социальных сетях с израильскими солдатами, выдавая себя за девушек. Для создания образа фото и личные данные брались с реальных страниц. Хакеры в ходе общения предлагали бойцам установить мобильное приложение, напоминающее Snapchat, чтобы обменяться пикантными фотографиями. На самом деле на смартфоны устанавливались зловредные программы Catch&See, ZatuApp и GrixyApp, которые давали доступ к информации, хранящейся на заражённом гаджете, и превращали смартфон в подслушивающее устройство.

Операция контрразведки сорвала планы злоумышленников. Пресс-служба израильской армии заверила, что хакерам не удалось нанести значительного ущерба безопасности государства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, иранские власти заподозрили США в причастности к мощным хакерским атакам на интернет-инфраструктуру Ирана, которые фиксировались с декабря 2019 года по февраль 2020 года.