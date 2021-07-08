Хакеры атаковали сайт президента Украины

Хакеры произвели кибератаки на официальный сайт президента Украины и Службу безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, кибератаки были совершены днём 6 июля. Некоторое время сайты работали нестабильно, но к вечеру страницы президента Украины и СБУ снова функционировали в обычном режиме. В Киеве пока не выяснили, кто стоял за атакой.

Ранее агентство Bloomberg выпустило статью, в которой сообщало со ссылкой на источники, что на прошлой неделе хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. По данным агентства, хакеры причастны к группировке под названием APT29, или Cozy Bear. При этом неизвестно, удалось ли им выкрасть какие-либо данные.

Посольство России в США опровергло эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает сведениями о том, кто совершил новые кибератаки против США. Он отметил, что Москва не имеет к этому отношения.