Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах

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Антониу Гутерриш

Раскол в глобальных институтах растет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он добавил, что у мирового сообщества еще есть время его остановить, и призвал к компромиссу, передает РИА Новости.

Нам нужен дух компромисса <...>. У нас есть некоторые симптомы [раскола], однако ситуация еще не стала необратимой. У нас есть время, чтобы предотвратить это, — сказал генсек.

Ранее Гуттериш заявил на пресс-конференции в Нью-Дели, что не видит перспектив мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По его мнению, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.

До этого Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны. Он добавил, что, несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожают распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.