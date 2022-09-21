Гутерриш обсудил с украинским премьером вопросы ядерной безопасности

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и женой президента Украины Еленой Зеленской. Одной из тем беседы стали вопросы ядерной безопасности, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь и премьер-министр обсудили [конфликт] на Украине, его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность, — приводит агентство выдержку из сообщения офиса генсека.

Кроме этого генсек ООН подтвердил «полную поддержку» Украине в оказании гуманитарного содействия со стороны организации. Также Гутерриш и Шмыгаль обсудили зерновую сделку. Генсек ООН заверил украинских представителей власти в готовности продолжить усилия для избежания мирового продовольственного кризиса.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД союза обсудили в Нью-Йорке создание миссии по оказанию военной помощи Украине. По его словам, все министры согласились продолжать помогать Украине.