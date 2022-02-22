Гутерриш не согласился называть происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что происходящее в Донбассе не считает геноцидом. По его словам, для такого вида преступлений существует чёткое значение, которое определяется международным правом, сообщает РИА Новости.

Геноцид — это преступление, которое чётко определено, и [случаи геноцида] должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай, — подчеркнул генсек ООН.

Так он ответил на вопрос, считает ли, что по отношению к жителям Донбасса совершается геноцид. Гутерриш также добавил, что не сможет называть миротворцами военных РФ, в случае если они войдут на территории ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что в центре Европы в течение семи лет происходит гуманитарная катастрофа, геноцид и обстрелы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На внеочередном заседании Совбеза 21 февраля она уточнила, что имеет в виду республики Донбасса, жители которого оказались заложниками антироссийского проекта.