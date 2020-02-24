https://static.news.ru/photo/e4c3d47e-572f-11ea-a8f8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Антониу Гутерриш Фото: МИД России/flickr.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведёт в ближайшие часы встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой будет обсуждена ситуация в Идлибе.

Генеральный секретарь сегодня (24 февраля. — NEWS.ru) в Женеве проведёт встречу с Лавровым, — цитирует ТАСС заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, переговоры состоятся на полях сессии Совета ООН по правам человека.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.