Гутерриш предложил США смягчить санкции на экспорт удобрений из России Wall Street Journal: Гутерриш предложил смягчить санкции на экспорт удобрений из России

Антониу Гутерриш / Фото IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждал с США вопрос возвращения на мировые рынки калийных удобрений из России и Белоруссии. Его предложение заключается в смягчении санкций против Москвы и Минска в обмен на возобновление зернового экспорта из портов Украины, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что Гутерриш также обратился к Москве с просьбой не препятствовать проходу судов с зерном из украинских портов, обещая помочь со смягчением санкций в отношении экспорта удобрений.

Также указывается, что о готовности участвовать в таких договорённостях заявили в Турции. Анкара видит свою роль в том числе в обеспечении поиска и нейтрализации морских мин и управлении судами с зерном.

Ранее стало известно, что ещё 6 мая Антониу Гутерриш заявил: необходимо реинтегрировать в мировые рынки продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины. Такой шаг позволит решить проблему продовольственной безопасности в мире, отметил он на заседании Совбеза ООН. Гутерриш пообещал сделать всё, чтобы данные шаги были сделаны.